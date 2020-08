Vier op tien Nederlanders: Grapperhaus niet meer geloofwaardig na bruiloft

‘Tabaksin­du­strie lobbyde succesvol voor afzwakking an­ti-rookbeleid’

24 augustus De tabakssector heeft via de politiek een succesvolle lobby gevoerd om anti-rookmaatregelen in het Nationaal Preventieakkoord af te zwakken of te vertragen. Dat stelt onderzoeksplatform The Investigative Desk vandaag in een publicatie bij Follow The Money.