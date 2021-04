Vier miljard uit Groeifonds naar groene waterstof, onderwijs en doortrekken Noord/Zuidlijn

Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. De regio Amsterdam pakt de hoofdprijs: voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol wordt maximaal 1,5 miljard euro gereserveerd, wat neerkomt op 50 procent van de geschatte kosten.

Daarnaast is er maximaal 1 miljard euro voor het versterken van het openbaar vervoer in de regio's Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Specifiek gaat het om de ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft. Voor een innovatieprogramma voor de automotive-industrie in de Brainport Eindhoven is 30 miljoen euro gereserveerd. Voor de andere Eindhovense wens - een vrijliggende busbaan voor emissieloos zelfrijdend personenvervoer - is (nog) geen geld toegekend.

Onderzoek en kennisontwikkeling

Behalve in infrastructuur trekt het Nationaal Groeifonds ook geld uit voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het gaat om investeringen in kunstmatige intelligentie (276 miljoen), toepassingen voor groene waterstof (338 miljoen), versterking van de Nederlandse quantumsector (615 miljoen), datagebruik in de gezondheidszorg (69 miljoen) en pilotfabrieken waarin behandelingen worden ontwikkeld die gebruikmaken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam (56 miljoen). Ook hierbij gaat het om maximumbijdragen en geldt dat een groot deel van het geld pas vrijkomt als er een nadere onderbouwing wordt gegeven.

Daarnaast krijgen twee projecten geld die investeren in kennisontwikkeling. Allereerst gaat het om versterking van infrastructuur, onder meer door het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht en een proef met ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen (90 miljoen). Daarnaast gaat het om een investering van maximaal 143 miljoen euro in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, bijvoorbeeld in een Nationaal Onderwijslab.

20 miljard in de pot

In totaal kreeg de beoordelingscommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem vijftien aanvragen binnen voor in totaal 25 miljard euro aan investeringen. In die inzendingen is flink geshopt, aldus Dijsselbloem: zo had Amsterdam ook gevraagd om het sluiten van de metroring, maar daarvoor wordt nu geen geld gereserveerd. Ook uitbreiding van het spoor Leiden-Dordrecht valt vooralsnog buiten de boot.

Het kabinet heeft in totaal 20 miljard euro gereserveerd tot 2026. Het is de bedoeling dat dit geld de komende jaren stapsgewijs wordt uitgekeerd. Ook nieuwe aanvragen maken daarbij kans.

Bekijk onze belangrijkste politieke nieuwsvideo's in deze playlist.