Vicepremier Asscher: Rapport over Mali zwaar genoeg voor aftreden Hennis

Gisteren zei Hennis nog dat ze niet wilde aftreden, maar ‘optreden’. Vicepremier Lodewijk Asscher noemde vanmiddag na afloop van de ministerraad de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘zwaar genoeg voor aftreden, maar het is aan haar’. Ook een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat Hennis consequenties moet trekken uit het vernietigende onderzoek.



Hennis erkent dat het in Mali niet veilig was, toen twee militairen vorig jaar zomer om het leven kwamen door ondeugdelijke mortiergranaten. Overal ter wereld waar Nederlandse militairen op missie zijn, wordt al het materieel zoals munitie gecheckt en gekeken of de medische opvang op orde is. Totdat dat gebeurd is – enkele uren of dagen, aldus Hennis – gaat er niemand de poort uit.