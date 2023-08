Verzet in Europarlement tegen komst Hoekstra op klimaatpost in Brussel

De benoeming van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris ligt al onder vuur nog voordat deze officieel is. De sociaaldemocraten in het Europese Parlement eisen dat de klimaatportefeuille van Frans Timmermans bij een partijgenoot blijft. En dus niet naar de christendemocraat Hoekstra gaat.

Dit hebben zij vrijdagochtend in een verklaring laten weten. Hoekstra bevestigde intussen dat ,,het voor de hand ligt, met de grote klimaatconferentie in het verschiet, die heel veel diplomatie zal vragen, dat ik me daarmee bezig zal houden. Maar dat is ook iets dat nog met de president van de Europese Commissie zal worden besproken en waar het Europees Parlement over gaat.”

Het kabinet draagt de huidige minister van Buitenlandse Zaken en voormalig minister van Financiën voor als nieuwe Eurocommissaris. De positie is vacant nu Frans Timmermans lijsttrekker is geworden van de combinatie GroenLinks/PvdA. Delen van de portefeuille van Timmermans zijn al overgedragen aan een Slowaakse collega Maros Sefcovic, een sociaaldemocraat. Maar de rol van Klimaatgezant, de persoon die namens de EU internationaal onderhandelt over maatregelen om de opwarming van de aarde af te remmen, wat Timmermans ook was, moet nog worden ingevuld. De volgende internationale klimaattop is in december in Dubai. Dat betekent dat Hoekstra meteen aan de bak moet.

Cynische manoeuvres

Maar de op één na grootste fractie in het Europees Parlement gaat daar dus nu voor liggen. ,,Tegen de achtergrond van de recente cynische en populistische manoeuvres van de conservatieve EVP om de Green Deal af te zwakken en belangrijke wetgevingsdossiers zoals de natuurherstelwet te laten ontsporen, is het voor onze fractie van cruciaal belang dat de klimaatportefeuille in handen blijft van de sociaaldemocratische familie”, schrijven de sociaaldemocraten in een verklaring.

De ‘populistische manoeuvres’ waar de partij op doelt is het verzet van de Christen Democraten, de grootste fractie in het Europees Parlement, tegen de wet op natuurherstel, afgelopen voorjaar. Het wetsvoorstel, dat tot doel heeft de natuur in de EU-landen in elk geval niet te laten verslechteren, haalde het dankzij steun van andere partijen in het parlement nipt, maar het CDA en haar Europese zusterpartijen voelen er niets voor. Net als de VVD overigens, en ook een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwe regels kunnen leiden tot ‘een economische lockdown’, vreest VVD-Europarlementariër Jan Huitema (VVD). ,,Laten we eerst de huidige impasse rond stikstof oplossen voordat er weer nieuwe Brusselse regels bovenop komen”, zei Esther de Lange (CDA) dit voorjaar.

Tijdens de onderhandelingen in het parlement en tussen de EU-lidstaten is de tekst van het voorstel danig afgezwakt, maar het ligt nog steeds op tafel. Verwacht wordt dat lidstaten en parlement later dit jaar tot overeenstemming komen.

Er zijn twee stromingen in Europa op dit moment. Voor welke kiest u? Mohammed Chahim, Vice-voorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement

Benoeming nog langs Europees Parlement

Hoekstra’s benoeming moet nog langs het Europees Parlement. Daarvoor zal het eerst een hoorzitting houden, naar verwachting tijdens de zitting half september in Straatsburg. ,,Het komt uiteindelijk neer op de vraag aan Wopke Hoekstra in de hoorzitting: Er zijn twee stromingen in Europa op dit moment, eentje die wil versnellen om vervuiling en armoede te bestrijden en de planeet wil redden, en eentje die vindt dat je op de rem moet staan om de boel te redden. Voor welke kiest u?”, zegt Mohammed Chahim, vice-voorzitter van de sociaaldemocratische fractie en als onderhandelaar nauw betrokken bij de Europese klimaatwetgeving.

Ook Europarlementariër Sophie in ‘t Veld heeft al direct kritisch gereageerd op de voordracht van Hoekstra. Zij was van D66 maar is dit voorjaar overgestapt naar Volt, een splinterpartij met nu twee zetels in het parlement. ,,Het belangrijkste Europese wapenfeit van Hoekstra bestaat toch wel uit het intens beledigen van de Italianen tijdens de covid-crisis. Daarnaast is hij niet bepaald een klimaat-kampioen. Wat maakt hem nu zo geschikt als kandidaat?”, schrijft ze op X, voorheen Twitter.