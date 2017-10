‘Verzekeraars beknibbelen op reddende ooginjecties’

In Nederland leiden ruim 50.000 patiënten aan een netvliesafwijking. Die leidt zonder ooginjecties tot slechtziendheid of zelfs blindheid. Jaarlijks krijgen deze mensen ongeveer 235.000 behandelingen met injecties. Bij ongeveer een derde van de patiënten werkt het goedkope middel echter onvoldoende. Er zijn desondanks zorgverzekeraars die ziekenhuizen opdragen maar een heel klein deel van de oogbehandelingen met prijzige middelen te behandelen, blijkt uit een rapport over de toegankelijkheid van kostbare ooginjecties bij netvliesafwijkingen. De resultaten worden morgen aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens de initiatiefnemers, de Oogvereniging en MaculaVereniging, bestaat er grote twijfel of de patiënt altijd de juiste zorg krijgt. Op aanwijzing van zorgverzekeraars zouden reddende injecties soms uitblijven vanwege budgetproblemen. ,,Dat ondermijnt de vertrouwensbasis tussen arts en patiënt.”

Brandbrief

Afgelopen zomer stuurden de beroepsvereniging van oogartsen en de patiëntenorganisaties al een brief aan Zorgverzekeraars Nederland, waarin ze stellen dat ook dure middelen beschikbaar moeten zijn voor iedereen die ze nodig heeft. ,,Zorgverleners moeten in staat worden gesteld om de benodigde zorg te leveren”, staat er.



Betrokken artsen willen niet zeggen welke verzekeraars het meest beknibbelen op behandelingen. Ze zouden bang zijn onderhandelingen over een betere deal te verstoren. Zorgverzekeraars Nederland laat desgevraagd weten dat het aan ziekenhuizen en verzekeraars is om de juiste afspraken te maken over het gebruik van medicijnen.



,,Hoe haalt de zorgverzekeraar het in zijn hoofd om op de stoel van de behandelaar te gaan zitten?”, vraagt SP-Kamerlid Nine Kooiman zich af. ,,Door dit wangedrag hebben we te maken met blinde patiënten. De minister van Volksgezondheid moet dit direct oplossen.” De SP gaat schriftelijke vragen stellen over de gang van zaken.