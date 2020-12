Verwachte startdatum vaccinaties corona bekend: 4 januari 2021

De Jonge: ,,Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Het is nu aan Europees Medicijn Agentschap (EMA) om zorgvuldig zijn werk te doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt.”



Mogelijk is dat dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing van De Jonge: ,,Dit is echt het gunstigste scenario. En veiligheid gaat voor snelheid.”



Het Europees Medicijn Agentschap maakte eerder vandaag bekend dat de vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan.