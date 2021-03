Versoepeling thuisbezoekadvies lag op tafel in Catshuis

Het demissionaire kabinet en experts hebben afgelopen weekend in het Catshuis gesproken over een versoepeling van het thuisbezoekadvies van één naar twee personen. Dat blijkt uit de nieuwste vrijgegeven Catshuisstukken.

Het bespreekpunt blijkt uit een presentatie van de NCTV. Daarin staat als voorgestelde aanpassing: ,,Thuisbezoekadvies versoepelen naar twee personen per dag en maximaal één keer per dag op bezoek.” Momenteel luidt het dringende advies vanuit het kabinet nog: ontvang niet meer dan één gast (ouder dan 13 jaar) per dag. Ga ook maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Volgens een ingewijde heeft de versoepeling het niet gehaald gezien het huidige epidemiologische beeld en de wens van het kabinet om eerst andere versoepelingen, zoals buitensporten voor volwassenen, door te voeren. De beslissing over een minder strikt thuisbezoekregime zou nu zijn doorgeschoven naar later deze maand, en kan dan onderdeel zijn van een breder pakket aan versoepelingen per eind maart; mits de coronacijfers het toelaten.

Theorie-examen

Een maatregel die het wél haalde na bespreking in het Catshuis, maar gisteravond nauwelijks de publiciteit haalde, is dat vanaf 16 maart op locatie weer theorie-examens en –lessen mogen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel.

De gewone automobilist of motorrijder komt echter nog niet aan de beurt. Deze versoepeling geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

Verder bleek gisteravond dat per vandaag het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

