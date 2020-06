Versoepeling coronamaatregelen: 100 mensen niet overal meer de grens

Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder dan eerder was aangekondigd. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Op de persconferentie die premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond houden, kondigen ze aan dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Nu mogen er in restaurants en bioscopen nog maar maximaal dertig bezoekers zijn. In de aanvankelijke plannen van het kabinet zou dat aantal per 1 juli worden verhoogd naar 100. Maar die bovengrens wordt nu losgelaten, bevestigen bronnen berichtgeving van RTL Nieuws. Daardoor kunnen er meer mensen in een gebouw of op een terras bij elkaar komen, mits er voldoende ruimte is om afstand te houden. Niet meer het aantal personen wordt leidend, maar de omvang van de ruimte.

De nieuwe norm gaat wel gepaard met een voorwaarde: er mogen straks álleen meer mensen in een ruimte bij elkaar zijn als de uitbater vooraf alle bezoekers vraagt of ze gezondheidsklachten hebben. Ook is reserveren verplicht, zodat later contact met de bezoekers kan worden opgenomen als onverhoopt blijkt dat een aanwezige besmet was met het coronavirus. Er moeten voldoende wc’s en uitgangen zijn, zodat nergens verstoppingen ontstaan. Als een uitbater niet aan die voorwaarden kan voldoen blijft een maximum aantal bezoekers gelden van 100 personen binnen en 250 personen op een terras.

Evenementen

De nieuwe norm betekent niet dat er per 1 juli ook automatisch weer grote evenementen kunnen worden gehouden, zoals publiek in stadions of popfestivals. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen wanneer dergelijke evenementen waar een vergunning voor nodig is weer mogen plaatsvinden.

Wel geeft de nieuwe regel wat meer lucht aan bijvoorbeeld de horeca, theaters en kerken. Ook hoeven er geen bezoekers meer te worden geweigerd bij begrafenissen en bruiloften, mits iedereen zich aan de hygiëneregels houdt.

Op de persconferentie zal het kabinet woensdagavond nog meer versoepelingen aankondigen. Nu het aantal besmettingen sinds de eerste versoepelingen (zoals het weer openen van de basisscholen en de terrassen) niet is gestegen, kunnen er meer coronaregels overboord. Zo mogen na de zomervakantie de middelbare scholen weer in zijn geheel open.

Ook sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s kunnen op 1 juli open. In de kinderopvang is vanaf 1 juli ook weer noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die niet in de zorg werken. Het gaat dan om de avonduren, de nachten en het weekend.

Verpleeghuizen

Een kort geding van advocate Liesbeth Zegveld tegen de Staat over de beperkte bezoekregeling in verpleeghuizen is van de baan. Zegveld kondigde namens een aantal familieleden van verpleeghuisbewoners een rechtszaak aan omdat de regeling volgens hen inhumaan is. Maar na een gesprek op het ministerie van Volksgezondheid dinsdagmiddag, ziet de advocate daar vanaf.

De Jonge noemde dat afgelopen vrijdag nog ‘het zwaarste besluit’ dat het kabinet heeft moeten nemen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Volgens een ingewijde wil het kabinet dat tehuizen waar geen coronabesmettingen meer zijn vanaf 15 juli weer volledig open gaan. Of eerder als dat mogelijk is. ,,Al kan het kabinet dat niet afdwingen, tehuizen hebben daar zelf ook iets over te zeggen’’, benadrukt een betrokkene.

Malieveld

Het nieuws dat er vanaf 1 juli geen restricties meer zijn voor het aantal mensen bij evenementen, zolang de 1,5 meter afstand kan worden bewaard, zorgde voor positieve reacties tijdens het protest van de entertainmentbranche op het Malieveld

,,Ik ben er echt heel blij mee”, zei zanger Edgar Burgos van de feestband Trafassi, vooral bekend van hun hit ‘Grote wasjes kleine wasjes. ,,Ik verveel mij nu dood en ik verdien niks. Ik treed al 40 tot 50 jaar op en wil heel graag weer werken. Nu is iedere dag hetzelfde.”

Ook volkszanger Harm Wolters van de muziekgroep Ancora noemt het een positief bericht. Hij treedt vaak op bij festivals. ,,Het is heel mooi dat er weer meer mensen kunnen komen. De 1,5 meterregel blijft wel. Maar overal is wel een oplossing voor te vinden en denk ik dat er wel goede afspraken over te maken zijn.”

Een van de organisatoren van de demonstratie informeerde op het podium de aanwezigen over de versoepeling. ,,Het ziet er in elk geval een klein beetje positiever uit.”