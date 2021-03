Versnippering compleet: zeventien partijen in Kamer, slechts drie boven de 10 procent

interview Rutte: ‘Ik ga niet met een hele linkse wolk van partijen aan tafel’

13 maart VVD-leider Mark Rutte wil in de formatie kijken naar het van het gas afhalen van woningen. ,,We gaan mensen niet op idiote kosten jagen. Ook zien we dat in wijken waar we huizen van het gas afhalen, dat lastiger blijkt dan gedacht. Daar moeten we iets mee.’’