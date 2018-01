Verplicht etiket voor ‘vieze’ stroom

Een voorstel van coalitiepartijen ChristenUnie en D66 kreeg vanmiddag voldoende steun van de oppositie, ook al stemden regeringspartners VVD en CDA tegen. De initiatiefnemers stellen dat de wetswijziging ervoor zorgt dat consumenten betere informatie krijgen over de elektriciteit die hun huis binnenkomt. Ook wordt door de maatregel een gelijk speelveld gecreëerd voor groene en grijze stroomleveranciers, is de gedachte.



,,Dat we van leveranciers van groene energie vragen om te investeren in transparantie over de herkomst van hun stroom, is terecht”, aldus Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. ,,Maar dat vieze energiebedrijven dat níet hoeven, vind ik bizar. Ik wil dat iedereen weet waar ‘ie voor kiest, bij het kiezen van een energieleverancier.”



Volgens D66-parlementariër Rob Jetten hebben veel mensen geen idee waar hun elektriciteit vandaan komt en dat die op een ‘vieze manier’ wordt opgewekt. ,,Wij willen betere info en meer bewustwording zodat mensen een groenere keuze kunnen maken.”