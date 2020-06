Verkiezingsstrijd tekent zich af: zónder Jetten, maar mét Keijzer

Binnen het CDA wordt de tweestrijd De Jonge – Keijzer een interessante. Allereerst schaarde een hele stoet CDA’ers zich al achter De Jonge. Zelfs voormalig CDA-leider Sybrand Buma, toch jarenlang nauw verbonden aan Keijzer, meldde zich met een steunbetuiging nog voordat Keijzer zich kon kandideren.



Bovenal lijkt de interne race, die tussen 6 en 9 juli wordt beslecht doordat de leden mogen kiezen, een richtingenstrijd te gaan worden. Keijzer liet namelijk vanmorgen klip en klaar weten samenwerking met Forum voor Democratie niet uit te willen sluiten. Ze noemt een eventuele samenwerking ‘ingewikkeld’, maar zegt ook dat ze de partij niet nu al wil afwijzen. „Nee, want als je het al doet, dan lever je je wel erg op een presenteerblaadje uit aan GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten óók nog wel wat visies op Nederland, die de mijne niet zijn’’, liet ze optekenen in De Telegraaf.



Dat maakt dat er iets te kiezen valt binnen het CDA, want De Jonge liet juist eerder weten dat hij een samenwerking met Forum ‘niet ziet gebeuren’. Het CDA raakte onlangs al verdeeld toen Forum ging samenwerken met de partij in Brabant. Een landelijke samenwerking zou de partij verder onder druk kunnen zetten. Een leger CDA’ers denkt daarbij met vrees terug aan hoe de partij scheurde in 2010, toen het de gedoogconstructie aanging met de PVV voor het kabinet Rutte-I.