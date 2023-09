Verkiezingsprogramma BBB: 130 kilometer per uur, maximaal 15.000 asielzoekers en huishoudles op school

In het ideale Nederland van BBB worden sommige dingen weer als vroeger, krijgen vakmensen en boeren alle ruimte, is er veel minder armoede én komt er een ministerie voor Digitalisering. In een partijprogramma van bijna 130 pagina’s schildert de partij van Caroline van der Plas Nederland als ‘noaberstaat’.

Ook de BBB van Caroline van der Plas nestelt zich in het politieke midden: sociaal én conservatief, zacht voor de mensen aan de onderkant, hard op gebied van criminaliteit en migratie. En de BBB biedt álle ruimte aan boeren, vakmensen en andere praktijkprofessionals met ‘modder onder de nagels'.

‘Nederland moet een ‘noaberstaat’ worden, een gemeenschapsstaat, een overheid als betrokken buurman of buurvrouw op wie je moet rekenen maar die ook gepaste afstand houdt van het persoonlijke erf’, staat in de inleiding, een letterlijke kopie van de HJ Schoo-lezing die Van der Plas afgelopen maandag gaf.

Vrijdag publiceerde de partij van Van der Plas het opvallend lange verkiezingsprogramma. BBB wil een ‘tweede naoorlogse wederopbouw’ van Nederland, om zo een einde te maken aan de ‘samenlevingscrisis’.

Daarom is er groot onderhoud nodig op tal van terreinen. Rond natuur, stikstof en landbouw is het deuntje van Van der Plas en co vertrouwd: de stikstofwet moet van tafel, modellen en rekenmethodes moeten vervangen worden door de werkelijke natuurwaarde. ‘Jagers, boeren, telers, tuinders en vissers’ moeten waarnemingen ‘uit de praktijk’ leveren. En kleine Natura2000-gebieden moeten herijkt worden: ‘Natuurgebieden passen niet op een postzegel’. Diersoorten die overlast geven of gevaarlijk zijn, moeten ‘beheerd’ worden, denk aan de wolf, de bever en de zwarte rat.

Voor nieuwe natuurgebieden is geen ruimte in Nederland, en kernenergie moet ervoor zorgen dat er niet te veel windturbines en zonneparken aangelegd hoeven worden. BBB wil ook weer 130 kilometer per uur op snelwegen toestaan, aangezien de stikstofreductie door een beperking van de maximumsnelheid miniem is.

Minimumloon

Op andere terreinen bekent de partij van Van der Plas en Keijzer ook meer en meer kleur, al ontbreekt het soms ook aan concrete invulling. Zo wil BBB net als veel andere partijen dat het minimumloon omhoog gaat, maar met hoeveel euro is onduidelijk. Een woordvoerder van de partij meldt: ,,Als we in de stemwijzer een bedrag moeten aangeven, zullen we dat doen, maar reëel is het lastig in te schatten in de huidige economie.”

Van der Plas wil toe naar een compleet ander belastingstelsel met veel minder toeslagen. En de armoede-aanpak moet beter, al ontbreken precieze bedragen. BBB heeft geen forse belastingverhogingen voor miljonairs en grote bedrijven in petto, zoals Verenigd Links en het CDA die bijvoorbeeld wel hebben.

Op medisch-ethisch vlak laat BBB haar Tweede Kamerleden vrij naar eigen inzicht te stemmen: ‘Fractiediscipline is bij ons geen kadaverdiscipline’.

Abortus en euthanasie

Na aansluiting van de (rechts-)conservatieve politici van JA21 en CDA’er Mona Keijzer was het de vraag wat de partij zou doen met kwesties als abortus, euthanasie en Voltooid Leven. In principe mag elke BBB’er daar zelf vrij over stemmen, al schrijft de partij wel dat met abortus en euthanasie ‘niet lichtzinnig’ omgesprongen mag worden. De partij wil daarom extra waarborgen. En embryokweek louter voor wetenschappelijk onderzoek is taboe.

De verkoop van wiet moet ‘voorzichtig’ gelegaliseerd worden, om drugsbendes hun verdienmodel te ontnemen. Verder wil Van der Plas dat kinderen op de middelbare school huishoudelijke taken, zelfzorg en financieel beheer aanleren: ‘De onderdelen van de oude LTS en de huishoudschool worden nogal gemist’.

Op gebied van criminaliteit en migratie is BBB strikt. Het Europese vluchtelingenverdrag moet gewijzigd worden, vindt de partij, en nationaal pleit BBB voor een asielquotum van 15.000 per jaar. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal vluchtelingen dat zich in 2021 en 2022 in Nederland meldde. BBB wil daarnaast kijken naar striktere normen rond de verblijfsvergunning omdat Nederland coulanter is dan omringende landen: ‘We willen de asielinstroom drastisch beperken, huizen weer eerlijk verdelen en de asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU laten doorlopen’. Voorrang op de woningmarkt voor statushouders vervalt ook, als het aan Van der Plas ligt.

Om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen, wil BBB ook flinke wijzigingen in het openbaar bestuur. Kiezers moeten veel meer directe inspraak krijgen. De burgemeester moet gekozen worden, net als Eerste Kamerleden (die worden nu nog door Provinciale Statenleden aangewezen). Een landelijk coalitieakkoord moet slechts ‘op hoofdlijnen’ en BBB wil een ministerie voor Regiozaken op minstens honderd kilometer afstand van Den Haag. Ook moet de Tweede Kamer minstens twee keer per jaar op een locatie ergens in het land vergaderen, zodat mensen daar ook makkelijker op bezoek kunnen bij het parlement. Opvallend: de formatie moet weer onder toezicht van de koning gebeuren: ‘Onze koning is daarvoor voortreffelijk geschikt'.

De partij kiest ervoor om de plannen níet te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau.

Volledig scherm Mona Keijzer en Caroline van der Plas (BBB). © ANP