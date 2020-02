Verkiezingen in aantocht, dus druk op Broekers-Knol (Asiel) neemt verder toe

Kabinet heropent onderzoek naar uitgezette Bahreinse asielzoe­ker die in cel belandde

12 februari Het inspectieonderzoek naar de omstreden uitzetting van een Bahreinse asielzoeker wordt heropend. Er is nieuwe informatie opgedoken die zo relevant is dat de in eerste instantie milde conclusies van de inspectie mogelijk aangepast moeten worden, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.