Verbod op asbestdaken op de lange baan

Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per eind 2024 te verbieden, wordt aangepast. Nu gaat de ban pas in per 2028, is het nieuwe plan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft het oorspronkelijke voorstel gewijzigd omdat het dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer.

Dat is opmerkelijk omdat het voorstel vorig jaar oktober in de Tweede Kamer nog op een haar na met algemene stemmen werd aangenomen. Alleen de SGP stemde tegen.

Van Veldhoven schrijft over haar aanpassing richting de Senaat: ,,Uit het debat heb ik opgemaakt dat de leden van de Eerste Kamer in meerderheid het einddoel, een asbestveilige leefomgeving, onderschrijven. Maar ook de zorg over de proportionaliteit van een verbod in 2024 in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in voorgesteld tempo leeft breed in de Kamer.”

Veel Senatoren vrezen dat het onbetaalbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. Dus heeft de bewindsvrouw op Infrastructuur en Waterstaat besloten het wetsvoorstel niet langer 31 december 2024, maar 1 januari 2028 in te laten gaat.

Schrijnende gevallen voorkomen

Tegelijkertijd zal Van Veldhoven het voor gemeenten mogelijk maken om uitstel te verlenen, uiterlijk tot en met 2030, waar asbestdaksanering door bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode al is voorzien. Hiermee wil ze schrijnende gevallen voorkomen.

De Senaat stemt vanmiddag over het voorstel. Waarschijnlijk wordt het debat daarvoor eerst kort heropend, om deze nieuwste ontwikkeling te kunnen bespreken. Het blijft erg onzeker of het aangepaste plan wél een meerderheid haalt.

Van Veldhoven is ook te spreken over een fonds dat maatwerk kan bieden voor mensen die bijvoorbeeld enkel een AOW-uitkering ontvangen of wiens vermogen vast zit in het huis. Daarnaast heeft ze al toegezegd een budget van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ‘schrijnende gevallen’.

Extra evaluatie

,,Ik zal bij de evaluatie in 2022 bezien of dit budget voor schrijnende gevallen toereikend is. Bij inwerkingtreding van het verbod op 1 januari 2028 is het naar mijn oordeel verstandig om ook in 2025 een evaluatie uit te voeren van de implementatie om goed een vinger aan de pols te houden.”

Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met ziekteverwekkend asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal het uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokkenen zien ook mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.