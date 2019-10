‘Verband tussen gebruik antidepressiva en zwangerschapssuiker’

,,Deze studie zou een aanwijzing kúnnen geven dat antidepressiva van invloed zijn op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes”, constateert kennisspecialist Frieda van der Jagt van het Diabetes Fonds. ,,Sterk bewijs levert deze studie niet. Daarnaast zijn er nog veel andere factoren die het risico op zwangerschapsdiabetes kunnen vergroten, zoals overgewicht voor de zwangerschap, een eerdere miskraam of diabetes type 2 in de familie.”



Er is volgens het Diabetes Fonds meer onderzoek nodig om onomstotelijk vast te stellen of antidepressiva van invloed zijn op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes.



Overigens waarschuwt de hoogleraar achter de studie, Anick Bérard (University of Montreal), ervoor dat depressieve neigingen ook tijdens de zwangerschap moeten worden behandeld. Dat kan onder meer met antidepressiva. ,,Een zwangere vrouw die antidepressiva neemt, moet daar niet zomaar mee stoppen, maar een gesprek aangaan met haar behandelend arts over de beste behandelmethode.”