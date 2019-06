Veestapel groeit: overheid heeft stikstofprobleem niet onder controle

De stijging van schadelijke uitstoot komt volgens de Algemene Rekenkamer voor een deel door de toename van het aantal dieren in Nederland. Daardoor stijgt de hoeveelheid mest. Zo is het aantal stuks rundvee in 2018 met 2,4 procent toegenomen ten opzichte van 2013.



De Nederlandse agrarische sector levert met 42 procent verreweg de grootste bijdrage aan de stikstofneerslag in de natuur, zo rapporteert de Rekenkamer vanmiddag. Te veel stikstof leidt ertoe dat brandnetels en grassen de natuur overwoekeren. Beschermde plantensoorten en zeldzame paddenstoelen verdwijnen daardoor. Ook gaan vissen dood.



,,Nu hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) weinig grip op de mestvervuiling, die door de veehouderij wordt veroorzaakt’’, zegt Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer. ,,Dit zien we terug in de wet- en regelgevingspraktijk tegen mestvervuiling. Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.’’



Het rapport van de Rekenkamer verschijnt op een gevoelig moment: vanavond debatteert de Tweede Kamer over een verstrekkende uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid. De hoogste bestuursrechter oordeelde recent dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid illegaal is. Het PAS werd sinds 2015 gebruikt om vergunningen uit te delen aan stikstofuitstotende bedrijven. Door de uitspraak staan honderden projecten op het gebied van landbouw - maar óók infrastructuur en woningbouw - op de tocht.