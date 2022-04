Veertien jachten van Russische eigenaren aan de ketting in Nederland

Twaalf zogenoemde superjachten die bij Nederlandse werven worden gebouwd liggen momenteel aan de ketting. Ze mogen voorlopig niet geleverd worden vanwege de sancties tegen Rusland. Ook twee jachten die voor onderhoud in Nederland liggen, staan onder verscherpt toezicht. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.