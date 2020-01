Varkenshouders willen dankzij subsidie massaal stoppen met boeren

Voor de zogeheten ‘warme sanering’ was vorig voorjaar in eerste instantie 120 miljoen euro gereserveerd. Door het klimaatakkoord en de Urgenda-zaak werd later dat jaar besloten om het subsidieplafond te verhogen met 60 miljoen. Nu de gehele 180 miljoen euro op is, komt het kabinet onder druk te staan om meer geld beschikbaar te stellen.



Minister Schouten (Landbouw) heeft namelijk altijd benadrukt dat het uitkopen van boeren, specifiek in het kader van de stikstofcrisis, met vrijwilligheid gepaard zal gaan. Een regeling die helemaal niet verplicht is, blijkt nu een doorslaand succes. Smaakt dat naar meer?



Kamerlid Jaco Geurts (CDA) zegt dat hij niet verrast is als deze subsidieregeling inderdaad overtekend is. ,,Maar ik wil eerst alle cijfers zien: hoezeer is het overtekend en hoeveel varkens verdwijnen erdoor?”



Geurts staat niet gelijk te springen bij uitbreiding van de regeling. ,,In Den Haag hebben we ook veel geld nodig voor andere zaken en je kunt je verder afvragen of je geen economische schade aanricht als te veel boeren verdwijnen.”