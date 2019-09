Vandaag is het D-day in stikstofcrisis: Remkes komt met belangrijk advies

Momenteel liggen tal van projecten stil omdat de Raad van State (RvS) eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. De raad bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Het kabinet moet daarom in actie komen om de hoeveelheid stikstof te verlagen. De gevolgen zijn groot: in totaal zijn ruim 18.000 projecten op de tocht komen te staan, waaronder nieuwbouw en de aanleg van wegen en andere infrastructuur. Ook meer dan honderd overheidsprojecten zijn nu onzeker. In opdracht van de Tweede Kamer vroeg verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw) een college onder leiding van Remkes om advies.

Maximumsnelheid

Remkes adviseert om maatregelen te treffen in álle sectoren, maar landbouw en verkeer in het bijzonder. Daar moet het kabinet met spoed zogenoemde ‘bronmaatregelen’ treffen: forse inkrimping van de veelstapel moet de ammoniakuitstoot verlagen. En verlaging van de maximumsnelheid levert een daling van stikstofoxiden op.



Begin deze maand moest minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) al een streep halen door het plan om overdag 130 kilometer per uur te rijden op de A2 tussen Amsterdam en Maarssen. Ook delen van de A1, de A28 en de A50 rondom de Veluwe krijgen weer een limiet van 120, waar die eerder juist was verhoogd naar 130.



De maatregelen die Remkes adviseert liggen bijzonder gevoelig binnen de coalitie. Een eerder plan van coalitiepartij D66 om de veestapel te halveren, stuitte op felle kritiek van de overige coalitiepartijen, en de VVD is niet blij dat hun stokpaardje - 130 kilometer per uur op de snelweg - ongedaan moet worden gemaakt.