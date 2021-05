Van Rij moet Omtzigt bij het CDA houden: eerste bezoek aan Enschede nog zonder resultaat

Marnix van Rij is bezig aan een ‘stille vredesmissie’. Vorige week nog gingen Van Rij en partijleider Wopke Hoekstra samen op bezoek bij Pieter Omtzigt thuis, bevestigt een ingewijde. Het duo tastte daar in Enschede af waar de ruimte ligt, hoe onverbiddelijk Omtzigt is en wat zijn eigen ideeën en wensen zijn.



Na een paar uur was het gesprek klaar, maar een uitkomst wordt niet gedeeld met de buitenwereld. ,,Van Rij houdt zijn kaarten tegen de borst’’, zo valt te horen in kringen rond de CDA-top.



Wel spreken betrokkenen af om later nogmaals contact te hebben. Dat duidt erop dat er nog bepaald geen witte rook uit Enschede komt. Veel van Omtzigts oordeel zal ook afhangen van Ruttes pogingen de bestuurscultuur ‘radicaal’ te vernieuwen. Gisteravond gaf de liberale partijleider een eerste aanzet. Het Twitteraccount van Omtzigt wordt extra nauwlettend gevolgd. Eerder toonde Omtzigt zelf zich nog buitengewoon sceptisch over andere goede voornemens die de premier uitsprak.