Van Nieuwenhuizen werkt twee weken thuis na ontmoeting Indonesische minister met corona

Van Nieuwenhuizen kan vanuit huis werken, waar ze kan bellen en mailen en stukken kan lezen. Ze kan niet aanwezig zijn bij Kamerdebatten, die zullen dan niet doorgaan. De minister wordt niet getest op het virus, laat haar woordvoerder weten, dat heeft geen zin zo lang er geen klachten zijn.

De VVD-bewindsvrouw reisde mee in het kielzog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die op staatsbezoek waren in het land. Zij en andere meereizende leden van het kabinet waren niet bij de bijeenkomst met de inmiddels ziek geworden minister Budi Karya Sumadi. Hij is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis in Jakarta, zo meldt een Indonesische regeringswoordvoerder.

Volledig scherm Minister Budi Karya Sumadi © REUTERS

'Geen klachten’

Van Nieuwenhuizen zegt ‘geen klachten’ te hebben en maar blijft op advies van het RIVM wel tot en met dinsdag 24 maart huis. “Vanzelfsprekend zal ik me aan de medische adviezen houden.” Vrijdag was zij aanwezig bij de wekelijkse ministerraad. Ze was toen net terug uit Indonesië.

In de haven van Jakarta ondertekenden Van Nieuwenhuizen en haar Indonesische ambtsgenoot een overeenkomst over nauwere samenwerking. Op de foto die de Indonesische overheid publiceerde, zijn de twee ministers breed lachend te zien, schouder aan schouder.

Eerder kwam minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in het nieuws omdat hij in Iran zijn ambtsgenoot had gesproken, die weer contact had gehad met een bestuurder die besmet bleek met het virus. Hij kon gewoon doorwerken, ook hij hoefde niet getest te worden.