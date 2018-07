Van militair tot CDA-Kamerlid: interview met Hanke Bruins Slot

Nederlan­ders terugge­trok­ken uit Kidal in Mali

27 juli De Nederlandse militairen die gelegerd waren in Kidal, een vooruitgeschoven post in Mali, zijn teruggetrokken. Ze kunnen in het plaatselijke ziekenhuis niet meer rekenen op goede zorg als hun iets ernstigs overkomt. Dat meldt Defensie op basis van eigen constateringen.