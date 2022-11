Van Meijeren weet volgens experts hoe ver hij kan gaan: ‘Uitspraken verwerpelijk, maar niet strafbaar’

forum voor democratieFvD-Kamerlid Gideon van Meijeren gaat hoogstwaarschijnlijk niet vervolgd worden voor zijn uitspraken over een ‘fluwelen revolutie’ die de regering ten val zou moeten brengen. Dat stellen strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en hoogleraar Henny Sackers. Advocaten Peter Schouten en Job Knoester vinden de uitspraken ontwrichtend voor de maatschappij en zien beide wél kansen voor vervolging. ,,Het is definitief tijd voor een cordon sanitaire rond deze meneer en zijn hele partij”, zegt Knoester.

In gesprek met een Belgische website zei Van Meijeren te hopen op een revolutionaire beweging en dat mensen ‘bij wijze van spreken’ naar ‘het parlement trekken en hier niet meer weggaan totdat de regering weg is’. Hij hoopt wel dat deze ‘fluwelen revolutie’ vreedzaam zal verlopen.

Twijfels over opruiing

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag gaat onderzoeken of de uitspraken strafbaar zijn. Hoogleraar Henny Sackers, gespecialiseerd in uitingsdelicten, vindt dat niet zo bijzonder. ,,Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat het OM bij veel maatschappelijke reuring ergens naar gaat kijken. Die video van Van Meijeren riekt misschien naar opruiing, maar het voldoet er niet aan”, aldus Sackers.

Bij opruiing moet er sprake zijn van concrete bewoordingen, zegt Sackers. ,,Van Meijeren moet specifiek tegen de kijkers zeggen massaal naar het parlement te trekken en daar strafbare feiten te plegen. Maar dat doet hij niet. Hij legt ergens een flauwe link met de bestorming van het Capitool, maar daar zal een rechter hem niet voor veroordelen.” Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops sluit zich daar bij aan. ,,Van Meijeren zegt het zodanig dat het niet te kwalificeren is als directe opruiing. Om daarvoor veroordeeld te worden moet je direct en concreet oproepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag: dat bewijs zie ik hierin niet direct.”

Moreel verwerpelijk

De uitspraken die Van Meijeren doet moeten bovendien gezien worden in de context, zegt Knoops. ,,Er is een publiek debat gaande over het functioneren van het kabinet. Het vertrouwen in Rutte IV is historisch laag. Van Meijeren zegt dat als we niet oppassen dat het zou kunnen leiden tot een bestorming door de gemeenschap. Dat is moreel misschien verwerpelijk, maar dat is nog steeds niet wat de wetgever en de Hoge Raad verstaan onder opruiing.”

Strafrechtadvocaat Peter Schouten, bekend van het Marengo-proces, zegt dat het onderzoek van het OM ‘natuurlijk zin heeft’. ,,Iedere poging of strafbare handeling die de vrijheid van parlementsleden beïnvloeden, door intimidatie of door bezetting, is een aanval op de taakuitoefening van volksvertegenwoordigers en een goed functioneren van de democratie”, zegt Schouten. Hij voegt daaraan wel toe dat Van Meijeren zelf niet het voornemen heeft om het parlement te bezetten. ,,Hij heeft baat bij de harde reactie die er op zijn plannen komt, omdat FvD-aanhangers worden verbonden door hun verongelijktheid.”

Cordon sanitaire

Van Meijeren noemt de aantijgingen van Tweede Kamerleden vandaag ‘vals’. ,,Dat ik heb gesproken over het ‘bezetten’ van het parlement is eenvoudigweg feitelijk onjuist.” Opruiing of niet: raadsman Job Knoester vindt de video van Van Meijeren en ook eerdere uitspraken ontwrichtend voor de maatschappij. Het is volgens hem niet voor het eerst dat Forum voor Democratie de grenzen opzoekt of soms zelfs overtreedt. Krachtig optreden is nodig, vindt Knoester.

,,Ik ben een beetje klaar met al die grote woorden van Rutte en Yesilgöz dat het allemaal niet kan. Het zijn altijd woorden, geen daden. Daar word je geen winterkampioen mee.” Het is volgens Knoester tijd voor twee dingen. ,,Een definitief cordon sanitaire rond deze meneer en zijn hele partij, en het OM moet gewoon vervolging instellen. Het is echt tijd om niet alleen maar te zeggen dat het niet kan, maar om actie te ondernemen.”

Overigens kan alleen de Hoge Raad een Kamerlid vervolgen voor ambtsmisdrijven. Dat gebeurt meestal na een besluit van de Kamer.