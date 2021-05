Van Haga over breuk met Baudet: ‘De oorlog erbij halen is niet onze manier van politiek bedrijven’

Het gedrag van Baudet: omstreden schouder­klop­je na ‘ziek met koorts’ en bezoek illegale sport­school

10:48 Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga bood gisteravond in de Tweede Kamer nog zijn excuses aan voor het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet. Die had eerder in het coronadebat D66-Kamerlid Jan Paternotte op de schouder geklopt terwijl de Forum-leider recent ziek was met koorts, maar zich niet had laten testen op corona.