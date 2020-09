Van Dissel: Virus dijt fors uit in steeds meer regio's

Inmiddels is in het gehele land het reproductiegetal boven de 1, aldus Van Dissel in een briefing aan de Tweede Kamer over de tweede coronagolf. Halverwege augustus was dat bij vijf regio’s - vooral in het noorden en oosten van het land - nog niet het geval. Toen was Haaglanden de enige regio waar het virus flink uitdijde.