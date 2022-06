Van Dissel over najaar: 'Nieuwe vaccinatieronde is reëel’

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit gemiddeld rond de vijftig per dag, het aantal besmettingen rond de vijfduizend. De coronagrafieken zitten in de lift, al is het in absolute zin niets vergeleken met eerdere pieken. Toch worden virologen licht nerveus: is de zomergolf een voorbode van weer een donker najaar, vol vaccinatiegedoe en lockdowns?