Van deze senaat heeft Rutte weinig te duchten

AnalyseRegeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houden in de Eerste Kamer de linies gesloten, ook al zijn de senatoren in de ‘chambre de reflexion’ niet gebonden aan het regeerakkoord. Minister-president Mark Rutte had tijdens de algemene politieke beschouwingen een makkie.

In een constellatie waarin de coalitie maar een meerderheid van één zeteltje heeft, loopt een premier automatisch op eieren. Maar in de afgelopen twee dagen was van voorzichtigheid bar weinig te merken. Routineus draaide Rutte zijn verhaal af: uiteraard met een aardig woord voor iedere fractievoorzitter, maar zonder een duimbreed toe te geven. En met een open doekje als slotakkoord. ,,Kijk eens aan, er wordt geklopt op de bankjes”, stelde voorzitter Ankie Broekers na afloop met enige verbazing vast.

Toeschietelijkheid bleek ook nergens voor nodig. Wie dacht dat het kabinet het moeilijk zou krijgen in de Eerste Kamer, kwam bedrogen uit. Fractievoorzitter Roel Kuiper van de ChristenUnie vervulde bijvoorbeeld keurig de rol die van hem wordt verwacht: ja, hij vindt het jammer dat er geen kinderpardon is gekomen, maar er staat genoeg in het regeerakkoord dat hem dermate bekoort dat hij dit kabinet zal steunen.

Dwars liggen

Nog plezieriger voor Rutte werd het toen fractieleider Peter Schalk namens de tweekoppige SGP-fractie zijn waardering uitsprak voor grote delen uit het regeerakkoord. Daarmee weet Rutte twee reservezetels in zijn achterzak, voor het geval een senator uit regeringskringen het in het hoofd haalt dwars te gaan liggen en met één zetel het kabinet in gijzeling te nemen.

Nota bene een partijgenoot zorgde ervoor dat de premier toch nog even vol aan de bak moest. VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma wilde per se horen dat de positie van de Eerste Kamer niet in het geding is nu de Staatscommissie Parlementair Stelsel adviseert over de toekomst van de volksvertegenwoordiging.

,,Onaanvaardbaar”, zo beoordeelde Jorritsma een passage in het regeerakkoord waarin staat dat de positie van de Eerste Kamer betrokken moet worden bij de vraag of wetten in de toekomst aan de Grondwet getoetst kunnen worden. ,,Die zin moet eruit”, eiste de oud-minister op hoge toon. Maar ook dat vertikte Rutte. Dit kabinet is niet van plan de Eerste Kamer op te heffen. Punt uit.

Fiasco

Daarmee bleef het idee hangen van een Eerste Kamer die erg bezig is met zichzelf. Dat beeld werd nog eens versterkt toen SP-fractieleider Tiny Kox voorstelde het handelen van Kamer en kabinet bij de totstandkoming van de Nationale Politie eens onder de loep te nemen. Die wordt alom als een fiasco beschouwd, terwijl de politiek er heilig van overtuigd was de juiste richting te zijn ingeslagen. Hoe kan dat, wilde Kox weten. Maar met name VVD en CDA vinden het ‘te vroeg’ voor een parlementair onderzoek.

Vooralsnog heeft Rutte weinig te duchten van deze senaat. Ook de omstreden afschaffing van de Wet-Hillen lijkt bijvoorbeeld gewoon door te kunnen gaan, nu de coalitie in de Tweede Kamer al op de steun mocht rekenen van GroenLinks.