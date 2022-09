Van der Burg: geen buitenslapers meer in Ter Apel, opvang geregeld

Ticketsysteem

Asielzoekers slapen nu vaak buiten op het gras en weigeren naar een noodopvangplek te gaan omdat ze bang zijn hun plek in de rij te verliezen, zei de bewindsman donderdag tijdens het asieldebat in de Tweede Kamer. ,,Een perverse prikkel”, sprak Van der Burg. Met de invoering van een ticketsysteem verliezen de asielzoekers hun plek in de rij niet en vervalt de noodzaak om de nacht buiten door te brengen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, moet dat verbod uitvaardigen.

Zodra asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel een nummer krijgen en daarna naar de overlooplocatie in Zoutkamp kunnen, wordt het voor asielzoekers verboden buiten op het gras bij het aanmeldcentrum te slapen. Dit ticketsysteem wordt waarschijnlijk dit weekeinde operationeel, en daarmee is het verbod op buitenslapen van kracht, zei de staatssecretaris in het asieldebat.