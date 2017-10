Van Agt wacht al vijf maanden op telefoontje CDA-leider Buma

Oud-premier Dries van Agt wacht al vijf maanden op een telefoontje van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. In een brief aan de partijtop zette de voormalige minister-president in mei uiteen waarom hij bij de verkiezingen in maart niet op het CDA heeft gestemd, maar op GroenLinks. Tot op de dag van vandaag wacht hij op antwoord. ,,Kennelijk hanteert men de stilte des grafs op deze brief. Ik heb niets gehoord, van niemand.’’



Een woordvoerder van de partij geeft aan dat voorzitter Ruth Peetoom de contacten met prominenten onderhoudt en dat zij ‘zeker’ zal reageren op de brief van Van Agt. ,,Maar door de kabinetsformatie en de zomerperiode heeft zij er nog geen tijd voor gehad.’’