Vaccinatie-oproep met christelijke term ‘in hemelsnaam’ om ouders te paaien

Na het vragenuurtje in de Tweede Kamer met de staatssecretaris dook iedereen afgelopen dinsdag op de uitspraak van Van Ark dat het kabinet bereid is ook een vaccinatieplicht onder de loep te nemen. Nauwelijks aandacht kreeg haar oproep tot inenting, die specifiek was gericht op christenen.



VVD’er Van Ark zei letterlijk: ,,Tegen al die ouders die nog twijfelen of die het niet hebben gedaan, zou ik ook nu willen zeggen: help ons mee om die vaccinatiegraad te verhogen, maar help vooral al die kinderen die mogelijk in onveilige situaties komen en laat in hemelsnaam je kind vaccineren.”

‘Hemel’ leeft niet

Volgens betrokkenen een slim bedachte christelijke referentie. Het probleem is echter dat behoudende protestanten in de Biblebelt - vooral gekant tegen inenten - nauwelijks iets op hebben met de term ‘hemel’. De nadruk bij deze groep ligt op het laatste oordeel. Bij katholieken spelen engelen en heiligen een grote rol en leeft de hemel meer. Maar deze christenen hebben juist geen probleem met vaccinatie.



Overigens zetten betrouwbare bronnen de uitspraak van VVD’er Van Ark, dat het kabinet onderzoek naar een vaccinatieplicht niet schuwt, nadrukkelijk neer als beleid van het héle kabinet. Inclusief de christelijke partijen.

Voortschrijdend inzicht

Opmerkelijk, omdat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) en premier Mark Rutte afgelopen jaar meermaals hebben aangegeven dat een vaccinatieplicht ‘niet aan de orde is’. Inmiddels kan - nadat VVD-leider Klaas Dijkhoff een plicht niet langer taboe verklaarde en er meerdere ziekte-uitbraken in Europese landen plaatsvonden - echter sprake zijn van ‘voortschrijdend inzicht'.



Blokhuis zei begin deze week tijdens een bezoek aan de Biblebelt ineens: ,,Als niets meer werkt, dan moeten we de gesprekken aangaan over meer verplichtende maatregelen.” Zijn achterban wordt op deze manier ‘rijp gemaakt voor verdergaande ingrepen’, laat een Haagse ingewijde desgevraagd weten.

Verplichtende maatregelen