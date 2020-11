Vaccin eerst voor de zorg, kwetsbare groepen en vitale beroepen

commentaar Het is de vraag of scholen de wet overtreden

10 november Partijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor scholen die in identiteitsverklaringen van leerlingen vragen een niet-heteroseksuele leefwijze af te keuren. Die ophef is begrijpelijk: scholen horen jongeren die soms nog worstelen met hun seksuele geaardheid niet in gewetensnood te brengen. Maar hoe onwenselijk ook: identiteitsverklaringen mogen worden gevraagd door scholen.