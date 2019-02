Uitstel pulsvisverbod voor ruim veertig Nederlandse kotters

GroenLinks-Kamerlid: Ik laat me niet intimide­ren

14:13 GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet heeft een bak vuil over zich heen gekregen na haar uitspraak dat artsen in ziekenhuizen nauwer moeten overleggen voordat ze oudere patiënten een zware en vaak dure behandeling geven. ,,Politiek is niet voor bange mensen.’’