Uitglijders en blunders in eerste 100 dagen kabinet, maar Rutte staat weer

Dé coronales was: meer ic-bedden en mondkapjes en medicijnen van eigen bodem, maar dat blijkt lastig

Iedereen wil het, maar toch blijkt het niet eenvoudig om de Nederlandse zorg klaar te maken voor de volgende pandemie. Het vergroten van de ic-capaciteit is lastig vanwege personeelsgebrek en of mondkapjes of geneesmiddelen op eigen bodem geproduceerd moeten worden ‘wordt nog onderzocht'.

11 april