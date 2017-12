'Uitgestoken hand? Alleen om Rutte van podium af te trekken'

Daar denkt de grootste oppositiepartij PVV heel anders over. ,,Wij hebben maar één doel: dit kabinet moet zo snel mogelijk weg", zegt Marjolein Faber, voorzitter van de PVV-fractie in de Senaat. ,,Als ze met een uitgestoken hand komen, zullen we die alleen aanpakken om ze van het podium af te trekken.’’



Premier Rutte moest het in zijn vorige kabinet ook stellen zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Toen sneuvelden er acht wetsvoorstellen, zoals beperking van de vrije artsenkeuze in de zorgverzekeringswet. Het maakte het regeren soms lastig. Bij het opstellen van hun plannen moesten Rutte en zijn ministers rekening houden met de wensen van de Senaatsfracties. Zo werd er over de afschaffing van de basisbeurs bijvoorbeeld een deal gesloten met GroenLinks om te voorkomen dat het wetsvoorstel zou worden weggestemd in de Eerste Kamer.