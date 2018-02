Uitbreiding vliegveld Lelystad Airport uitgesteld tot 2020

Tegenover persbureau ANP laat voorzitter Jan Rooijakkers van Stichting HoogOverijssel weten het belangrijk te vinden dat er nu ook naar alternatieven gekeken wordt. ,,We zijn er blij mee, maar we zitten er ook niet op te wachten dat de omwonenden van Schiphol nu meer last krijgen. Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig," zo illustreert Rooijakkers. ,,Dan heb je Lelystad helemaal niet meer nodig en het is ook veel beter voor het milieu.''



Coos Paulusma, Stichting Red de Veluwe: ,,Leuk dat de opening van Lelystad Airport met een jaar wordt uitgesteld, maar dat is niet voldoende. Wij willen uitstel tot na de herindeling van het luchtruim en er zekerheid is dat de aan- en uitvliegroutes aanmerkelijk hoger komen te liggen.''