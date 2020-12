Twijfel rond verkiezing Forum: meldingen van hackers en oud-leden die stemmen

Staatsse­cre­ta­ris vindt vernoemen marine­schip naar eerste vrouwelij­ke militair ‘goede suggestie’

3 december Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie omarmt een plan van GroenLinks om één van de nieuwe marinefregatten naar de eerste vrouwelijke Nederlandse militair Francien de Zeeuw te vernoemen. ,,Dat is een goede suggestie”, zei zij in het debat over de defensiebegroting.