Tweede Kamer wil carnaval op basisscholen redden: ‘Minister, verschuif doorstroomtoets een week’

D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks-PvdA en BBB roepen minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) gezamenlijk op om terug te komen van het eerdere besluit. De partijen willen dat zij scholen in carnavalsregio’s een week extra de tijd geeft om de doorstroomtoets af te nemen.

D66-Kamerlid Kiki Hagen, initiatiefnemer van de oproep, stond zelf voor de klas en zag toen dat de doorstroomtoets ‘ontzettend spannend’ is voor leerlingen. ,,Het is beter om dat niet samen te laten vallen met zo’n groot evenement als carnaval.”

Scholen moeten de toets tussen 5 en 16 februari afnemen, die termijn is wettelijk vastgelegd. Over die timing is onder de grote rivieren al maanden ophef, want die data vallen midden in de carnavalsperiode. Dat feest wordt van 11 tot en met 13 februari gehouden, op scholen vaak al vanaf de vrijdag ervóór, 9 februari.

Tradities

De afnameperiode overlapt de carnavalstijd wel vaker, stelde toenmalig minister Dennis Wiersma in juni. Volgens hem bood de periode waarin de toets moet worden gemaakt genoeg ruimte om die af te nemen vóór het carnaval losbarst. Ook zijn opvolger Paul vindt dat er ‘alle ruimte’ is om het in de week voor carnaval te doen, zei ze vorige maand. ,,En die week is ook gewoon een schoolweek waarin les moet plaatsvinden en waarin we niet met zijn allen buiten aan het spelen zijn.”

Daarmee denkt de bewindsvrouw dat carnaval ‘een pronkzitting en drie dagen bier drinken’ is, zegt CDA-Kamerlid René Peters uit Oss. ,,Er zit een hele cultuur omheen. De Prins Carnaval gaat op bezoek bij scholen, er worden dansjes geoefend. Mijn dochter is er maanden mee bezig.”

Scholen, gemeenteraadsleden en carnavalsverenigingen begrijpen niet waarom Paul vasthoudt aan de termijn. Zij vinden dat politici geen oog hebben voor culturele evenementen die belangrijk zijn voor de regio en wijzen er bovendien op dat kinderen zich in die periode slechter kunnen concentreren. De Kamer kreeg een brief van wethouders van alle 31 Limburgse gemeenten die aandrongen op flexibiliteit. ,,Zo’n signaal kun je niet negeren, daar moet je naar luisteren”, vindt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. ,,Dus we vragen het nog één keer vriendelijk: denk na over tradities die voor een grote groep belangrijk zijn.”

‘Beweeg mee’

D66’er Hagen vindt dat Paul ‘tegemoet moet komen aan de wensen van scholen uit Brabant en Limburg’. ,,Beweeg mee en verschuif de toets voor deze leerlingen. Als iets in de klas niet past, moet de minister de klas de ruimte geven.”

Als minister Paul geen gehoor geeft aan het verzoek, laten de Kamerleden het er niet bij zitten. Dan wordt zij mogelijk naar de Kamer geroepen voor een interpellatiedebat, waarbij de Kamerleden haar na afloop per motie kunnen dwingen tot aanpassing van de toetsperiode.

