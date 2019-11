Tweede Kamer over Thijs H.: ‘Moorden hadden voorkomen kunnen worden’

Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om ernstige misdrijven te voorkomen. Politici zijn geschokt over het nieuws dat drievoudig moordenaar Thijs H. tot twee keer toe niet werd opgenomen, ondanks noodkreten van zijn ouders.

Deze krant berichtte zaterdag dat de ouders van de 27-jarige Thijs H. ten einde raad om hulp vroegen in de dagen vóór H. twee wandelaars doodstak in Limburg. Hun zoon vertoonde ‘bezeten gedrag’. Verschillende ggz-psychiaters stuurden H. naar huis. Later bleek dat hij kort daarvoor een vrouw in Den Haag had vermoord. Na de hulpvraag van de ouders vermoordde hij nog twee mensen.

,,Het is niet uit te leggen dat de noodkreten van de ouders van Thijs H. niet serieus zijn genomen’’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Moorden hadden voorkomen kunnen worden. Dat is een gruwelijke conclusie, vooral voor de nabestaanden.’’

Volgens Kuiken kent Nederland ‘een patroon waarbij verwarde personen niet of te laat hulp krijgen’. ,,In grote lijnen zien we weer dezelfde fouten als bij de moorden op Anne Faber, Joost Wolters en Els Borst. Dit zijn geen incidenten, maar structurele fouten. Risico’s worden niet goed ingeschat, informatie wordt niet gedeeld en er vindt geen passende behandeling plaats.’’

Bemoeizorg

Ook regeringspartij CDA is kritisch op de geestelijke gezondheidszorg. ,,Dit zijn opnieuw schokkende feiten’’, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,De roep om meer openheid en betere informatie-uitwisseling is er niet voor niets. Die moet serieus worden genomen. Betere informatie-uitwisseling is hard nodig om tot een lerende cultuur te komen binnen de ggz.’’

De SP wil dinsdag een debat aanvragen met staatssecretaris Paul Blokhuis, die over de ggz gaat. ,,Als naasten om hulp schreeuwen en het fout zien gaan, en er wordt niet ingegrepen, dan is dat heel ernstig’’, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink. ,,Met name mensen die de meest intensieve zorg nodig hebben komen te laat in beeld. Gemeenten en zorgverzekeraars zouden veel meer moeten doen om de bemoeizorg beter te organiseren, zodat je veel eerder kunt ingrijpen.’’