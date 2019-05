Tweede Kamer ongerust over mogelijke spionage Huawei

De Tweede Kamer is verontrust dat technologiebedrijf Huawei mogelijk betrokken is bij Chinese spionage in Nederland. Hoewel Huawei ontkent, willen politieke partijen snel duidelijkheid van het kabinet ‘om een schimmenspel te voorkomen’.

Het nieuws komt op een gevoelig moment. Inlichtingendienst AIVD doet onderzoek naar Chinese spionage in Nederland, berichtte de Volkskrant vandaag. Technologiebedrijf Huawei zou een verborgen achterdeur hebben naar klantgegevens van een grote telecomprovider. De AIVD onderzoekt of er een link is met spionage door de Chinese overheid.

Binnen twee weken neemt het kabinet een besluit over deelname van Huawei aan het nog te bouwen mobiele 5G-netwerk in Nederland. Amerika dringt erop aan om voor dat supersnelle internet niet in zee te gaan met het Chinese bedrijf. De Amerikanen vrezen dat China het 5G-netwerk gaat gebruiken om in het Westen te spioneren.

Zorgelijk

,,Zeer zorgelijk’’, noemt CDA-Kamerlid Joba van den Berg het nieuws dat de AIVD een mogelijk geval van spionage onderzoekt. ,,We moeten vermijden dat onze maatschappij te maken krijgt met digitale spionage en sabotage.’’ Van den Berg noemt het ‘goed’ dat de AIVD en de nationale terrorismecoördinator NCTV bekijken wat de risico’s zijn van samenwerking met Huawei. Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven moet het parlement een ‘goede politieke afweging over 5G’ kunnen maken. ,,Dat behoeft een zorgvuldige risicoanalyse plus concrete en controleerbare feiten. Die zijn er nu niet’’, zegt Verhoeven.

Of de AIVD daadwerkelijk een geval van spionage door China via Huawei-technologie onderzoekt, wil de inlichtingendienst niet zeggen. Huawei zelf ontkent elke vorm van spionage.

De VVD heeft een debat aangevraagd met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid om duidelijk te krijgen hoe gevoelig de Nederlandse cyberveiligheid en de vitale infrastructuur is voor buitenlandse invloeden, zo laat VVD-Kamerlid Antoinette Laan weten.

De PvdA wil de leiding van Huawei in een openbare hoorzitting aan de tand voelen. GroenLinks vindt dat Nederland hoe dan ook niet in zee moet gaan met het Chinese bedrijf. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik wijst op een recent aangenomen Chinese wet die bedrijven verplicht om data te delen met de overheid.

5G

Minister Blok van Buitenlandse Zaken stuurde deze week een nieuwe China-strategie naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat het kabinet voor ‘bepaalde sleuteltechnologieën’ niet afhankelijk wil worden van China. Of dat betekent dat Huawei afvalt voor het 5G-netwerk, is nog onduidelijk.

Ondertussen heeft telecomprovider KPN aangekondigd dat Huawei wél antennes mag leveren voor 5G, maar geen hard- en software voor de kern van het netwerk. Het risico op spionage is daardoor kleiner.