Tweede Kamer noemt schrappen dringende zorg ‘verschrikkelijk’

,,Het kabinet wacht dinsdag een scherp debat”, stelt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Op een kankerbehandeling wachten is al heel stressvol, stelt ze, en dan wordt die mogelijk ook nog uitgesteld. ,,Dit is precies wat je niet wilt en het gebeurt tóch.”

Ellemeet ziet een gebrek aan regie in Den Haag ‘ook als het gaat om vaccineren’. ,,We hebben allemaal geen toverstokje, maar ik verwacht dat de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark er nu alles aan doen om ziekenhuizen beter te laten samenwerken. Iemand moet dat coördineren.” Ook de SP noemt het verbeteren van de spreiding van patiënten ‘cruciaal’. ,,Laat Defensie daarbij helpen”, zegt Kamerlid Maarten Hijink.

Onheil

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wil dat het kabinet nu ‘scherp inventariseert’ waar de knelpunten zitten, zodat ‘verder onheil’ kan worden afgewend. Ploumen stelt dat het kabinet ‘jammerlijk heeft gefaald’. ,,Dit is alles wat het kabinet had moeten of willen voorkomen. Je zult maar zitten te wachten op een operatie… Dat is echt dramatisch.”

De SP kaartte de druk op de zorg kort voor kerst nog aan, toen openhartoperaties geschrapt dreigden te worden. ,,We plukken nu de vruchten van het zorgsysteem dat de afgelopen jaren is afgebroken”, stelt Hijink. ,,Ik loop te vloeken als ik hoor dat het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk dinsdagavond een patiëntenstop moest instellen. Wij hebben er ons destijds tevergeefs sterk voor gemaakt dat de eerste hulp in Lelystad open bleef.”

Volledig scherm Lilianne Ploumen (PvdA) tijdens een debat in de Tweede Kamer. © ANP

Blik personeel opentrekken

De druk op de zorg is ‘massief’, ziet VVD-Kamerlid Hayke Veldman. ,,Dat is verschrikkelijk. Maar het gebrek aan personeel is het grootste probleem en we kunnen nu eenmaal niet een blik personeel opentrekken.” Maar volgens hem kan het kabinet hier niets aan doen. ,,De regels zijn nu strenger dan in het voorjaar. Aan ons allemaal is nu de boodschap: hou je beter aan de regels, voorkom dat er mensen besmet worden.” Volgens Veldman moeten mensen minder op bezoek gaan bij anderen. ,,Het advies is: laat maximaal twee mensen op bezoek komen. Maar dat is geen must. Je hóeft geen bezoek uit te nodigen.”

Ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie vinden dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden. ,,Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de toestroom van coronapatiënten snel omlaag gaat”, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Ook met oudejaarsnacht: laten we ons verstand blijven gebruiken, en met elkaar die druk op het ziekenhuispersoneel verlagen.” ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vraagt zich ook af waarom een scherpe daling van het aantal besmettingen uitblijft, terwijl de regels zo streng zijn. ,,Dat wil ik van het OMT weten.”

Dik-Faber stelt dat mensen ‘de urgentie’ niet meer lijken te voelen. ,,De druk op de zorg is krankjorum hoog. Dat is toch dramatisch? En als de patiëntenaantallen in ziekenhuizen nu al groter zijn dan nu werd verwacht, wat betekent dat dan voor volgende week?”

Vaccinatie

Volgens Hijink lijkt het ook in de voorbereiding op de vaccinatiecampagne ‘aan alles te ontbreken’. Hij wijst naar het nieuws van deze site, dat het kabinet ouderen die thuis wonen ook snel wil gaan vaccineren, maar dat nog onduidelijk is hoe dat moet gebeuren. ,,Alsof ouderen die thuis wonen en kwetsbaar zijn zoveel mobieler zijn dan ouderen die in een verpleeghuis wonen. Het kabinet heeft toch maanden de tijd gehad om dit voor te bereiden?”

Ploumen (PvdA) wijst ook op het vaccinatieproces, waar Nederland op 8 januari als laatste land van Europa een begin mee gaat maken. ,,Zonder dat iemand daar een goede reden voor heeft kunnen geven. Natuurlijk is het virus niet direct weg als je morgen gaat vaccineren, maar je brengt dat wel dichterbij.”

