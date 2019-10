Tweede Kamer, kabinet en provincies lopen vast in stikstofchaos

,,De Tweede Kamer heeft te lang keuzes uitgesteld en die moeten we nu gaan maken’’, zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot gisteravond tijdens het debat over de stikstofcrisis. Hij herhaalde dat de veestapel in Nederland moet halveren, om zo de stikstofneerslag in de natuur te verlagen.



Coalitiepartners VVD en CDA vielen hem op dat punt dit keer niet in de rede. De regeringspartijen lijken elkaar even te willen sparen, in afwachting van oplossingen om samen uit de impasse te komen. Wel herhaalde CDA’er Jaco Geurts in het debat dat er, zo lang hij Kamerlid is, ‘géén sprake zal zijn van gedwongen krimp van de veestapel’.