Tweede Kamer erkent Armeense genocide

Extra beveiliging bij debat over Armeense genocide

12:22 De beveiliging in de Tweede Kamer rond het debat over het gebruik van het woord genocide, waarbij ook de vraag of de Armeense genocide erkend wordt aan de orde komt, is opgeschroefd. In de commissiezaal waar het debat gehouden wordt, zit een agent. Doorgaans is alleen in de plenaire zaal altijd politie aanwezig.