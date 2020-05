Tweede Kamer blij met verkiezingsnederlaag Bouterse: ‘Hopelijk snel achter de tralies’

Verkiezingen SurinameDe grote verkiezingsnederlaag van de NDP van Desi Bouterse in Suriname leidt tot vreugde en instemming op het Binnenhof in Den Haag. Partijen van links tot rechts hopen op een betere relatie én dat Bouterse snel achter tralies verdwijnt.

Zoals het er nu uitziet, heeft oppositiepartij VHP forse verkiezingswinst geboekt, terwijl de NDP 9 of 10 van de 26 zetels kwijtraakt in de Nationale Assemblée. Dat is bijzonder mooi nieuws, reageert Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie. ,,Dat biedt kansen voor Nederland, want de betrekking met Suriname is bijzonder gecompliceerd door het strafproces tegen Bouterse vanwege de Decembermoorden.” Volgens Voordewind kiest ‘het Surinaamse volk een nieuwe koers en staat nieuwe generatie op’.



De PvdA feliciteert oppositieleider Chan Santokhi van de VHP. ,,Suriname lijkt af te rekenen met de corrupte politiek van Bouterse”, zegt buitenlandwoordvoerder Liliane Ploumen. ,,We hopen dat deze verkiezingsuitslag een nieuwe, rechtvaardige en betere tijd markeert voor Suriname.”

Kerfstok

Bram van Ojik van GroenLinks wijst op de nog altijd hechte banden met Suriname. ,,Er wonen hier immers nog altijd heel veel Surinaamse Nederlanders.” Volgens de voormalige diplomaat wordt de relatie met Suriname al jaren bepaald door Bouterse. ,,Zolang Suriname een president heeft die veel op zijn kerfstok heeft - de Decembermoorden en cocaïnehandel - blijft die relatie slecht. En dat is nog een understatement.”



D66 pleit voor een reset van de slechte betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma spreekt van ‘politiek karma’. ,,Het lijkt er op dat drugscrimineel Bouterse verliest van drugsbestrijder Santokhi.” Als hij een regering kan vormen, wacht hem een hels karwei. ,,De winnaar erft een een praktisch failliet Suriname.’’

Twintig jaar cel

De VVD is blij en hoopt allereerst ‘dat de uitslag van de verkiezingen wordt gerespecteerd’, aldus buitenlandwoordvoerder Sven Koopman. Hij hoopt daarnaast op spoedige gerechtigheid voor de slachtoffers van de Decembermoorden. In de nacht van 7 op 8 december 1982 vermoordde het door Bouterse geleide militaire regime zestien tegenstanders. Uiteindelijk werd Bouterse vorig jaar in eigen land voor de moorden veroordeeld tot 20 jaar cel. Doordat Bouterse als president onschendbaar is, ontloopt hij vooralsnog zijn straf.

Tegelijk heeft de Surinaamse president ook in Nederland een veroordeling staan. In 1999 werd hij bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege betrokkenheid bij cocaïnehandel. Van Ojik hoopt dat Nederland straks om Bouterses uitlevering vraagt als die geen president meer is. ,,Ja, dat zou Nederland opnieuw moeten doen.” Ook de ChristenUnie is voorstander. ,,Nederland moet om zijn uitlevering blijven vragen, ik zou dat toejuichen”, stelt Voordewind. ,,Het is echter speculeren of Bouterse echt zijn onschendbaarheid verliest.”

D66 ziet Bouterse ook het liefst in een cel, maar bij voorkeur eerst in Suriname. ,,Ik zou zeggen dat Surinamers eerst recht hebben op hun gerechtigheid”, zegt Sjoerdsma. ,,Bouterse achter de tralies in eigen land”. Grootste regeringspartij VVD stelt zich diplomatiek op. ,,Het voornaamste is dat Bouterse berecht wordt voor de Decembermoorden. Maar we kunnen niet vooruitlopen op de zaken, zolang hij daar nog zit.”

De PvdA stelt ook dat de gerechtigheid begint in Suriname. ,,Hij mag zijn straf voor alle begane misdaden niet ontlopen, maar het begint eerst en vooral in Suriname.” Van Ojik is bereid te wachten met de vraag om uitlevering, zegt hij. ,,Hij is in Suriname veroordeeld voor de Decembermoorden en hier in Nederland voor cokehandel. Het zou Nederland passen om dan op de tweede plaats te staan.”

