Tweede exitpoll: VVD met 36 de grootste, Kaag knalt naar tweede plaats

Dat is vooralsnog 3 zetels minder dan de eerste exitpoll van Ipsos, die onderzoek deed voor de NOS.

De prognose van ANP is gebaseerd op het tellen van 63 procent van de stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn hierin meegeteld. Rotterdam nog niet.

Grote verliezers zijn verder GroenLinks (dat van 14 naar 7 zetels gaat), de SP van Lilian Marijnissen (dat ook van 14 naar acht gaat) en de PVV, dat drie zetels moet inleveren.

Het CDA heeft de macht van de VVD van Mark Rutte juist niet kunnen breken, en verliest vier van de negentien zetels die het had.

Volledig scherm VVD'ers Annemarie Jorritsma, Klaas Dijkhoff, Sophie Hermans, Mark Rutte, Christianne van der Wal en Caroliene Hermans juichen als de VVD bij de exitpoll 35 zetels krijgt, een winst van twee. © ANP

De coalitiepartijen lijken, anders dan de PvdA vier jaar geleden, dus niet allen te worden ‘afgestraft’ voor hun kabinetsdeelname met de VVD. Was de partij van Mark Rutte toen nog de rots waartegen de coalitiepartner zich kapot sloeg, nu profiteert D66 dus wel maximaal, met forse winst. Het CDA en de ChristenUnie (min 1) was een ander lot beschoren.

Opvallend is verder de winst voor de nieuwe pro-Europese partij Volt: dat weet waarschijnlijk drie zetels in de wacht te slepen. Forum voor Democratie van Thierry Baudet kan waarschijnlijk op acht zetels rekenen, nu heeft de partij nog twee plekken in de Tweede Kamer. Overigens komt ook JA21, de partij die ontstond uit het vertrek van FvD’ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, ook de Kamer in. Zij behalen volgens de meest recente poll vier zetels.

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, haalt vermoedelijk toch geen zetel voor de Tweede Kamer, aldus de voorlopige analyse van het ANP. Volgens exitpolls van Ipsos, die onderzoek deed voor de NOS, kon de partij wel rekenen op een zetel. Ipsos hanteerde een foutenmarge van twee zetels.

Opmerkelijk is verder dat drie partijen van het vorige kabinet, CDA, VVD en D66 samen al op een meerderheid van 76 zetels zouden kunnen rekenen. VVD-campagneleider Sophie Hermans wilde daar niet op vooruitlopen. ,,We zijn vooral ontzettend blij dat we de grootste zijn geworden. Dit laat zien dat Nederland vertrouwen heeft in de VVD, in Mark Rutte. Dat maakt ons ongelofelijk blij.”

De coalitie als geheel komt vooralsnog op tachtig zetels uit. In de huidige kamer zijn dat er 76.

Versplintering

De kiezer heeft het oog tegelijk ook laten vallen op enkele nieuwkomers. Naast Volt, valt dus ook JA21 in de prijzen. Bij1 van Sylvana Simons lijkt uiteindelijk op nul zetels uit te komen, Terwijl de BoerBurgerBeweging straks wellicht een zetel in de Tweede Kamer krijgt. CodeOranje van Richard de Mos, tegen wie nog strafrechtelijk onderzoek loopt vanwege vermeende corruptie, haalt het mogelijk niet. Al met al hebben straks mogelijk 17 partijen een plek in de Tweede Kamer. Dat is een evenaring van het record uit 1918.

Kleine waarschuwing: de exitpolls moeten met een flinke korrel zout worden genomen: de foutmarge kan liefst 2 zetels zijn, waardoor de einduitslag echt nog kan afwijken.

Resultaten prognose ANP op basis van 63 procent van de stemmen VVD: 36

D66: 24

PVV: 17

CDA: 15

SP: 9

PvdA: 9

FVD: 8

GroenLinks: 7

Partij voor de Dieren: 6

ChristenUnie: 5

JA21: 4

Volt: 3

SGP: 3

DENK: 2

50PLUS: 1

BoerBurgerBeweging: 1

BIJ1: 0

Trots

VVD-leider Mark Rutte zei ‘ supertrots’ te zijn dat zijn partij weer de grootste is geworden. ,,We hebben de afgelopen tien jaar Nederland door crisissen geloodst en we hebben weer het vertrouwen gekregen.”

Rutte zei ‘snel en kort’ te willen gaan formeren om tot een nieuw kabinet te komen. Dat D66 daarbij aanschuift ‘ligt voor de hand’. ,,Ook het CDA wil ik daar graag bij, maar daar moeten we dus over gaan praten.”

Wopke Hoekstra, lijsttrekker van het CDA, sprak op zijn beurt van ‘een teleurstellende uitslag'. Het CDA hoopte vorig jaar zomer met een lijsttrekkersverkiezing de wind in de zeilen te krijgen, maar de winnaar - coronaminister Hugo de Jonge - kwam er nooit lekker in en trok zich een paar maanden geleden terug. Daarna schoof de partij toch nog Wopke Hoekstra naar voren. Dat mocht niet baten, lijkt het, erkende hij zelf ook: ,,Het is nu aan D66 en VVD om aan de slag te gaan met de grote vraagstukken.” Daarmee laat hij ook merken niet zomaar aan te willen schuiven in de formatie. ,,Het is echt eerst aan die partijen.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een ‘pijnlijk’ verlies. ,,Het is te vroeg voor allerlei analyses over wat er is misgegaan. Maar dit hoort bij het politieke leven: soms win je, soms verlies je. Het hoort er bij.”

