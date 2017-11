Twee miljoen euro voor campagne referendum sleepwet

Het bedrag is even hoog als het budget dat beschikbaar werd gesteld bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne vorig jaar. Organisaties en particulieren kunnen vanaf volgende week subsidie aanvragen voor 'activiteiten die het publieke debat over die wet stimuleren'. Organisaties kunnen 50.000 euro aanvragen, particulieren 5.000 euro. De referendumcommissie heeft de voorwaarden voor de subsidie online gezet .

Aftapwet

De wet staat ook bekend als de 'aftapwet' of 'sleepwet', en regelt dat veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen. Zo wordt het makkelijker om internetverkeer af te tappen om terroristen of vijandige hackers op te sporen.

Tegenstanders maken zich ernstige zorgen over de privacyrisico's rond de wet. Zo zou informatie van onschuldige burgers als bijvangst verzameld worden met een 'sleepnet'. ,,Een hele wijk kan afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont'', zeggen de tegenstanders. Ze willen ook niet dat deze data jarenlang bewaard mag worden.

Optioneel

Of het referendum er toe zal doen, is nog maar de vraag. Verschillende coalitiepartijen zeiden eerder al de Wiv niet te willen intrekken, ook niet als Nederland nee stemt. Premier Rutte noemde het idee van intrekking 'een ramp'. Of na een 'nee' wel te praten valt over aanpassingen laten de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het midden.