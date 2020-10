Turkse president Erdogan doet aangifte tegen Wilders om spotprent, PVV-leider woedend: ‘Loser!’

Wilders zou met de publicatie van een spotprent van Erdogan het Turkse staatshoofd hebben beledigd. De advocaat heeft de aangifte ingediend bij de officier van justitie in Ankara, melden Turkse media.



De PVV-leider deelde op 24 oktober via Twitter een spotprent waarop Erdogan te zien is met op zijn hoofd een bom met brandend lont. Dat is een verwijzing naar de omstreden cartoon van Mohammed van de Deense cartoonist Kurt Westergaard. Hij schreef daar het woord ‘terrorist’ bij.



Wilders reageert woedend. ,,Dus de man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde gaat nu aangifte tegen mij doen? De wereld op zijn kop. Loser!’’

Fascisme

Volledig scherm De Turkse president Recep Tayyip Erdogan © AFP Erdogan waarschuwde Wilders na de spotprent dat hij zijn grenzen moet kennen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu noemde Wilders een fascist.



Wilders liet daarop weten dat fascisme juist het gedachtengoed van Erdogan is. ,,Ik kom op voor onze vrijheid en verzet me juist tegen de onvrijheid van de totalitaire islamitische ideologie.’’ Dat het conflict hoog oploopt, maakt hem niet uit. ,,Kom maar op. Altijd doorgaan en nooit buigen. Niet voor de islam en niet voor Erdogan’’, zei hij via Twitter.

Frankrijk

Wilders plaatste de cartoon na het hoogoplopende conflict tussen Frankrijk en Turkije, sinds de moord op de Franse leraar Samuel Paty twee weken geleden in een Parijse voorstad, die op straat werd onthoofd vanwege het tonen van een prenten van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. De dader is de 18-jarige moslimextremist.

President Macron sprak zich fel uit tegen islamitisch extremisme en voegde meteen de daad bij het woord. Er werden tientallen invallen en huiszoekingen gedaan door de politie, en een moskee en enkele verenigingen werden gesloten. Ook kondigde hij aan een aantal jihadistische figuren uit te zetten.

Erdogan is boos over die reactie. Volgens hem reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen islamieten te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. Erdogan meent dat moslims in Europa behandeld worden zoals joden voor de Tweede Wereldoorlog en roept op geen Franse producten meer te kopen.

Eerder kenschetste Erdogan het Franse staatshoofd als een verward iemand die hulp nodig heeft. Daar is weer verontwaardigd op gereageerd onder meer door premier Rutte. Die noemde Erdogans uitlatingen ‘onacceptabel’. En de Duitse bondskanselier Merkel noemde de uitspraken van Erdogan ‘lasterlijk’.

De Turkse regering heeft maandag met klem betoogd dat ze de moord op de Franse leraar ‘monsterlijk’ vindt.

Belediging

Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend. Volgens Turkse media was vorig jaar een recordjaar met 36.000 strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende beledigingen van het staatshoofd. De maximale straf wegens dit delict is vier jaar cel.



