Tunahan Kuzu stopt tijdelijk als fractievoorzitter Denk

Commentaar Rel rond dividend­taks draait om geloofwaar­dig­heid, de achilles­hiel van Rutte

17:02 Het debat over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting draait door de rel over geheime memo's vooral om vertrouwen, stelt chef parlement Hans van Soest. Toch is de vraag vooral: waarom heeft het kabinet besloten tot de maatregel? Als uit de memo’s blijkt dat de ambtenaren van Financiën grote twijfels hadden, heeft Rutte wat uit te leggen.