Topoverleg op het Torentje: Is ‘stikstof’ een kabinetscrisis waard?

Henk Vermeer Deze man is het ‘cement in de betonmolen’ van BBB: ‘Hadden hier zonder hem niet kunnen komen’

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is stellig over de invloed van mede-oprichter en partijstrateeg Henk Vermeer. Zonder dit nog onbekende brein achter BBB ‘hadden we hier niet kunnen komen’. ,,Hij is gewoon alles voor mij binnen de fractie‘’