Topambtenaren: bezuinigen nu niet nodig, wel politieke rem op zorguitgaven

Dat stelt een groep topambtenaren in een vandaag verschenen advies over het financiële beleid in de volgende kabinetsperiode. Deze zogeheten Studiegroep Begrotingsruimte komt traditiegetrouw in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met aanbevelingen voor de politiek. Naast hoge ambtenaren zitten ook de directeuren van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank in dit team.

Volgens de Studiegroep is het in crisistijd geen probleem de tekorten te laten oplopen. Het tekort groeit voornamelijk doordat de belastinginkomsten lager uitvallen. Zodra de economie zich herstelt, zal er ook meer belastinggeld de schatkist instromen en zal het tekort automatisch afnemen. ,,Laat dat nou maar gewoon gebeuren”, zegt voorzitter Bas van den Dungen, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

Problematischer wordt het echter als het kabinet de komende jaren extra uitgaven zou willen doen of de belastingen zou willen verlagen, zonder dat daar maatregelen tegenover staan. Van den Dungen: ,,De overheidsfinanciën zijn al uit het lood. Maak dat niet erger.”

Meniscusoperatie

De Studiegroep is vooral bezorgd over de stijgende zorguitgaven. Als de politiek niet ingrijpt groeien de zorguitgaven automatisch met 13,2 miljard tot 2025, veel meer dan bijvoorbeeld de uitgaven aan onderwijs of defensie. Dat is geen gevolg van politieke keuzes maar staat in de wet. Die bepaalt namelijk dat kwaliteitsverbeteringen in de zorg altijd automatisch worden vergoed. Volgens de Studiegroep is dat niet logisch, omdat hogere uitgaven aan andere sectoren wél altijd politieke besluitvorming vereisen.

Van den Dungen geeft een meniscusoperatie als voorbeeld. ,,Vroeger werd daarvoor je hele knie opengesneden. Nu gaat het met een paar gaatjes. Dat is nooit een keuze geweest van de politiek, en je wilt ook niet op de stoel van de dokter zitten. Maar stel nou dat die operatie veel duurder is? Daar heeft de politiek nu niets over te zeggen, terwijl dat in geen enkele sector zo is. Daar zou de politiek wel over moeten gaan. Dan kan nog steeds het besluit zijn dat die duurdere operatie wordt vergoed, maar dan is er wel een keuze gemaakt.”

Zo werkt het op andere ministeries ook, stelt hij. ,,Een leraar kan wel vinden dat hij betere kwaliteit kan geven als de klassen kleiner worden, maar dat gebeurt niet automatisch. Er vindt een politieke weging plaats. Ook bij Defensie is dat zo: als er nieuwe vliegtuigen moeten worden aangeschaft kan het zijn dat militairen zeggen: dit is de beste. Maar daar komt wel een politiek besluit aan te pas.”

