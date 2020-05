Toekomstplan Kamerleden 50Plus op straat, Krol krijgt veel macht

Van Rijn begrijpt onzeker­heid onder zorgmede­wer­kers: richtlij­nen kunnen duidelij­ker

12:49 Zorgminister Martin van Rijn begrijpt de onzekerheid en zorgen van medewerkers in de wijkverpleging en verpleeghuizen. De richtlijnen over corona moeten dan ook worden verduidelijkt. Hij reageerde daarmee vandaag op een onderzoek waaruit blijkt dat het personeel in deze sectoren nog steeds een tekort aan beschermingsmiddelen ervaart en dat de richtlijnen over de te volgen werkwijze niet aansluiten op de praktijk.